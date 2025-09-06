Gaziantep'te havaya ateş açan 7 kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 7 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kalaşnikof tüfek ve tabancayla havaya rasgele ateş açan ve otomobil içerisinde yanlarında silah görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı araştırmada şüphelileri tespit ederek harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat yakalandı.

Suç unsurlarına el koyan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.