Gaziantep'te hastanede taşkınlık çıkaran 3 kişi tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Halil K'nin (43) vefat etmesi sonrası taşkınlık çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde 12 Eylül Cumartesi günü hasta yakınları ile hastane görevlileri arasında çıkan kavgada binada hasar meydana gelmiş, kavgaya müdahale eden 4 polis memuru hafif yaralanmıştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.