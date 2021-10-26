AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Seher ve Nihat Alyukarı çifti, bir düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi.

AA'nın haberine göre Düğüne katılan davetlilerden Yasin ve İbrahim Göğebakan, servis şoförü Nihat Alyukarı'ya hediye olarak süsledikleri minibüs lastiğini hediye etti.

Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alyukarı, "Bizim için sürpriz oldu. Şok oldum, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çifte araç lastiği hediye eden lastik dükkanı sahibi İbrahim Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak çeyrek altından daha pahalı olan kendi aracının lastiğini hediye etmeyi düşündük. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah" diye konuştu.

Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.