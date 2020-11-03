Gaziantep'te geçen ay Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 bin 450 kişiye ceza verildi

AA

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte vaka sayılarının arttığına işaret etti.

Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Maske ve mesafe ihlallerinden ekim ayında 28 bin 450 kişiye idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık. Koluna, çenesine maske takanlara ve sosyal mesafeye uymayanlara da işlem yapıyoruz. Cezaların tahsil süreci başlamış olup, lütfen maskeyi ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız."