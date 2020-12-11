Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Y. ile avukatı katıldı.

Sanık, örgütün dershanesinde çalıştığını ancak herhangi bir terör faaliyetinin olmadığını, kullandığı ByLock programında da suç unsuru yazışmanın bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırmak suretiyle örgüte destek sağladığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.