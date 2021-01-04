Gaziantep'te FETÖ sanığı "mahrem imama" 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İsa B. ile avukatı katıldı.

Sanık İsa B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün "Gaziantep milli eğitim yapılanmasında" 12 büyük bölgeden birinden sorumlu "mahrem imam" olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İsa B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.