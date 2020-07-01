Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarca ankesörlü hatlardan arandığını, örgütün askeri yapılanması içerisinde "öğrenci" konumunda yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eski subay sanık Gökhan B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.