Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Selami G. katılmazken avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve dosyadaki delillerin soyut olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, staj döneminde örgüt evlerinde kaldığını ve mesleğe başladıktan sonra da örgütle bağını devam ettirdiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Selami G'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.