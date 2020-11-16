Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Ruken K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütte "mahrem abi"nin altında faaliyet yürüttüğünü belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ruken K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.