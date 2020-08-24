Gaziantep'te FETÖ sanığı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

AA

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski hakim Refik M. ve eşi eski öğretmen Yasemin M. katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, öğrenciyken örgüt evinde kaldığını, örgütsel toplantılara katıldığını ve Yasemin M'nin, 15 Temmuz darbe girişiminde, öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp grubuna "Meydanlara çıkıp topluca ölsünler, yoksa bu kafalardan topluca kurtulamayız" yazılı mesaj gönderdiğini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.