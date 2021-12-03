İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY´ye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanmasındaki 7 şüpheliyi belirledi. Ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Baskınlarda adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen 7 şüpheli, gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.