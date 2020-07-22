Gaziantep'te FETÖ'nün "TSK yapılanması"na operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf 3 asker ile askerlerden sorumlu 9 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.