Gaziantep'te FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ç. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütsel faaliyetinin bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün eğitim kurumlarında 2005-2015 yıllarında örgüt içi atama ve rotasyona tabi olacak şekilde çalıştığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ç'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.