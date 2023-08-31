Gaziantep'te iki otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile H.A. yönetimindeki otomobil, Nizip-Birecik kara yolunda S.G. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan K.G, E.G, A.E, M.G, H.G, M.Y.G, M.G, Ü.G, H.A, C.A. ile M.A. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan K.G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
*Fotoğraflar: İHA