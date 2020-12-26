Gaziantep'te ev yangınını fark eden bekçiler olası can kaybını önledi

Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta devriye görevi yapan bekçiler, sabaha karşı bir evin damından alevlerin yükseldiğini fark etti.

Yangının çıktığı evdekileri uyandıran bekçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Evde bulunan vatandaşlar bekçiler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer binalara sıçramasını önleyerek yangını söndürdü.