Gaziantep'te eski cezaevi kütüphaneye dönüştürülüyor

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, restorasyon çalışmasıyla ilgili incelemelerde bulunduğu sırada gazetecilere, Adnan Bali'nin, rahmetli annesi adına memleketindeki bir cezaevini restore ettirip kütüphaneye dönüşmesine katkı sağlamasının çok önemli olduğunu söyledi.
Kütüphaneye Bali'nin annesi Sabiha Bali'nin isminin verileceğini belirten Vural, desteklerinden dolayı Bali ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bölge milletvekillerine teşekkür etti.
İlçeye bağlı Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde 1958'de yaptırılan ve 2019 yılında kapatılan İslahiye A2 Tipi Kapalı Cezaevinde 4 koğuş bulunuyor.
Yakın zamanda açılışı gerçekleştirilerek çok sayıda kitabın okuyucuyla buluşacağı kütüphanede tarihi doku korunurken, bir koğuş ise mahkumların kullandığı ranzalar, sandalye ve mutfakla, müze olarak kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.
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