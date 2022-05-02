Eşini silahla yaralayan doktor intihar etti

AA

Gaziantep'te bir doktor, meslektaşı olan eşini yaraladıktan sonra intihar etti. Özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan B.İ.S, Şahinbey ilçesindeki bir bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle meslektaşı olan eşi M.S, ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ.S, tabancayla eşini ayağından yaraladıktan sonra intihar etti. AA'nın haberine göre; Özel bir hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

B.İ.S'nin cesedi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.