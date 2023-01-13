Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Gaziantep'te epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu

Gaziantep Nizip'te epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadın, evinde ölü bulundu

Giriş: 13.01.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu
Epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçenin Belkıs Mahallesi'ndeki yaşayan Hind Hacıabullah'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; hayatını kaybeden Hacıabdullah'ın kızı Hacer (10), annesinin epilepsi hastası olduğunu, okuldan eve geldiğinde annesini evde sırt üstü yatarken bulduğunu ve evde duman kokusu olduğunu ifade etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı, 15 gözaltı
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı, 15 gözaltı
Sanayi sitesindeki 3 katlı fabrika alev alev yandı
Sanayi sitesindeki 3 katlı fabrika alev alev yandı
Düğündeki maganda cinayetine ilişkin 15 gözaltı
Düğündeki maganda cinayetine ilişkin 15 gözaltı
ABD'de bir eyalette daha silah satışı yasaklandı
ABD'de bir eyalette daha silah satışı yasaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.