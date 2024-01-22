Gaziantep'te eniştesi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Gaziantep'te bir kişi, işlettiği marketi boşaltmasını isteyen iş yeri sahibi eniştesi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Gaziantep'te, iş yerinde eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Semt Parkı yakınındaki marketin sahibi Süleyman C. ile iddiaya göre yaklaşık 8 yıldır marketi işleten kayınbiraderi Sezai Altın arasında, iş yerinin boşaltılması konusunda tartışma çıktı.
AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesiyle tabancayla vurularak ağır yaralanan Altın, sağlık ekiplerince götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya karıştığı iddiasıyla Süleyman C'nin oğlu Mehmet C'yi gözaltına aldı. Kaçan Süleyman C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.