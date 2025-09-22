Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Gaziantep'te elektrikli otobüs dönemi | Son dakika haberleri

        Gaziantep toplu ulaşımda elektrikli otobüse geçiyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kullanılmak üzere 18 metre uzunluğunda, 100 kişi taşıma kapasiteli yerli üretim 25 elektrikli otobüsü filosuna katıyor. Belediye Başkanı Fatma Şahin, bütün dünyanın akıllı ve çevre dostu ulaşıma geçmeye çalıştığını, Gaziantep'in bu bilinçle kendini yenilediğini belirtti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 16:09 Güncelleme: 22.09.2025 - 16:12
        Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak, çevre dostu ve küresel iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa'da bulunan KARSAN Fabrikaları'nı ziyaret ederek toplu taşıma filosuna yeni katılacak 25 elektrikli otobüsü inceledi.

        Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2. dönem kapsamında, "Gaziantep için sürdürülebilir ve akıllı mobilite strateji planı" çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında alınan yüzde 100 yerli üretim elektrikli otobüslerin finansmanının yüzde 85'i AB tarafından karşılandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 metre uzunluğundaki, 100 kişi kapasiteli elektrikli otobüsler, 1 aya kadar belediye filosuna katılarak, toplu taşımada kullanılmaya başlayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamayla, elektrikli otobüs filosuna geçecek ilk belediye olacağı bildirildi.

        Belediye Başkanı Fatma Şahin, KARSAN'ın 60 yıllık tecrübesi ve yerli mühendislerin yetkinliğine en güzel örneğin elektrikli otobüsler olacağını vurguladı. Bütün dünyanın akıllı ve çevre dostu ulaşıma geçmeye çalıştığını, Gaziantep'in bu bilinçle kendini yenilediğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Bu otobüsler, Avrupa Birliği projesiyle geliyor. Gaziantep Büyükşehir olarak sürekli filomuzu güncelliyoruz. Önce filoyu gençleştirdik, sonra CNG'ye geçtik. Şimdi de akıllı ulaşım, çevre dostu bir ulaşım için bu otobüslerle birlikte yeni döneme geçiyoruz. 25 elektrikli otobüsümüz var. Ama bu otobüsün Türkiye'deki en büyük özelliği 18 metre ve aynı anda 100 kişiyi taşıyabiliyor olması. Hem akıllı hem de çevre dostu bir otobüs. Koltuklar da dış boyaya uygun ve estetik. Tamamen konforlu, güvenli, acil durumlarda hızlı müdahale edileceği özellikleri var. Her şeyin düşünüldüğü otobüsler şehrimize hayırlı olsun. Günün sonunda vatandaşın mutlu bir şekilde yuvasından işine, işinden yuvasına döndüğü bir ulaşım altyapımız oluyor. Bir ay sonra bu otobüsleri şehrimizle buluşturacağız."

