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Gaziantep'te ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram at eti imha edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirilmiş yaklaşık 300 kilogram at eti ele geçirildi

Giriş: 18.05.2023 - 21:20 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram at eti imha edildi
Ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram at eti imha edildi
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AA

Bir evde at kesildiği ve etinin piyasaya sürüleceği ihbarını değerlendiren Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevkani Mahallesi'ndeki bir adreste İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde arama yaptı.

Ekipler, aramada parçalanmış ve satılmaya hazır hale getirilmiş yaklaşık 300 kilogram at eti ele geçirdi.

Yeni kesilen hayvana ait olduğu tespit edilen etlere el konuldu.

Polis, olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.

Etlerin imha edildiğini bildiren yetkililer, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiğini belirtti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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