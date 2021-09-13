Gaziantep'te düğünde tabancayla ateş eden kişiye 48 bin 275 lira ceza verildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sekili Mahallesi'nde bir düğünden havaya silahla ateş edildiği ihbarı aldı.

Bölgeye gelen ekipler, düğünde silahla ateş eden B.A'yı gözaltına aldı.

Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabancayla 6 boş tabanca kovanı ele geçirildi.

Gaziantep Valiliğinin genelgesi kapsamında B.A'ya "eğlence gürültüsü" yapmaktan 48 bin 275 lira idari yaptırım ile "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.