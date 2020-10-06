Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Y, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müşteki Güldane Y, taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Gaziantep Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu temsilcileri de hazır bulundu.
Sanık Ahmet Y. savunmasında, hastaneye yuvasını kurtarmak için gittiğini öne sürerek, "Öldürmek gibi bir kastım yoktu, öldürmek istesem Güldane'yi de kardeşi Seda'yı da öldürürdüm. Mağdura hiç bıçak vurmadım, yaralanmaları bıçak sapından kaynaklanmıştır. En son yüzüne bıçak deyince yaralandığını gördüm, daha ciddi bir olay olmasın diye bıçağı bıraktım. Öldürme kastım olsa öldürürdüm." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe ve kendisini savunamayan birine karşı nitelikli halleriyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Müşteki Güldane Y, mütalaaya katıldığını ifade ederek, "Beni öldürmeye gelen bir şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kaldı ki sanığa kimse ağır sözler söylemedi, asıl ağır hakaret ve sözlere ben maruz kaldım." dedi.
Sanık Ahmet Y, Mahkeme Başkanı Melih Cöhce'nin bıçakla ilgili sorusuna, "Tedbir amacıyla yanıma aldım. Benim düşmanım çoktur, normalde silahla dolaşırım, olay anında silah yoktu. Öldürmek istesem silahımı alıp hastaneye gelirdim. Suçsuzum demiyorum ancak öldürme kastım yoktu." diye yanıt verdi.
Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, Ahmet Y'nin tutukluluk halinin devamına da karar verdi.
Güldane Y, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu. Tek sevincim bu. Kadına şiddet son olsun artık." dedi.
Ailenin avukatı Mehmet Cihan Mercimek de verilen cezada hiçbir şekilde indirim yapılmadığına dikkati çekerek, "Bu karar bir nebze de olsa vicdanları rahatlatıcı bir karar oldu. Ceza miktarı bakımından da aslında tüm kadınları sevindirici emsal niteliğinde bir karar. O yüzden 'hak, adalet yerini buldu' diyoruz. Şiddet olaylarının yaşanmamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Gaziantep'te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçen yıl 24 Ağustos'ta erkek bebek dünyaya getiren Güldane Y. eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmış, hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ahmet Y. tutuklanmıştı.
Ahmet Y. hakkında "eşi kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek 11'inci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, dosya 11'inci Asliye Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek, suçun kapsamı nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.
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