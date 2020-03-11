AA

Gaziantep'te dezenfeksiyon çalışması yapıldı



Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı bütün binalar ve ortak kullanım alanlarında virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binası ile meclis salonunda dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, ilaçlamayla virüs ve bakterilere karşı hijyen sağladı.

Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında her kata el dezenfektanları yerleştiren ekipler, virüslere karşı alınması gereken tedbirleri anlatan afişler astı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, il genelindeki dezenfeksiyon çalışmasına da hız verdiklerini söyledi.

İlaçlamanın 12 kişilik uzman ekip tarafından yapıldığını belirten Toprak, "İl genelinde düzenli olarak salgın öncesi de dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktaydı. Koronavirüsün dünyada baş göstermesinden sonra hem toplu taşıma araçlarında hem de vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı alanların tamamında dezenfeksiyon çalışmaları yoğun bir şekilde yapılmakta. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konu üzerinde hassas olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.