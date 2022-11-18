Polis midibüsü devrildi! 5 memur yaralandı

AA'nın haberine göre, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden polis midibüsü çarpıştı.

Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.