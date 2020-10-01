Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

AA

Alınan bilge göre, Alican Oğan (18) yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Oğan ile motosiklette bulunan Cahit Arslan (18) kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Oğan ve Arslan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Her iki gencin cenazeleri Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.