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Gaziantep'te depremdeki yıkımlarla ilgili 21 tutuklama

Türkiye'nin 11 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili 21 şüpheli tutuklandı

Giriş: 21.02.2023 - 04:22 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te depremdeki yıkımlarla ilgili 21 tutuklama
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 21'i tutuklandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Gaziantep'te çok sayıda binanın yıkımına yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kentte, depremde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre; yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binaların yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu saptanan 45 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 9 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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