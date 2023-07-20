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        Haberler Gündem Güvenlik Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

        Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 01:19
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        Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
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        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        AA'nın haberine göre; bu kapsamda, DEAŞ üyeliği suçundan aranan M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #haberler
        #terör örgütü deaş
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