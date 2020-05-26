Gaziantep'te çöpte bulunan bebek tedavi edilerek devlet korumasına alındı

AA

Bebeğin tedavisinin gerçekleştirildiği ANKA Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 15 gün önce çöpte bulunduğu iddiasıyla hastaneye getirilen yeni doğmuş bebek, sağlığına kavuşturuldu.

Duru adı verilen bebek, taburcu işlemlerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hastanenin neonatoloji uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, Duru bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bebeğin ilk hastaneye getirildiğinde durumunun kötü olduğunu ifade eden Sivaslı, şunları kaydetti:

"Bebeğimizin yüzünün sol tarafında yaygın yüzülme, gövde ve kollarda çok sayıda çizik ve morluklar, kafatasında 2 adet kırık mevcuttu. Göbek bağı kesilen ve yarası açık bir şekilde bırakılan bebeğimizi tetanostan ve gelişmiş olan enfeksiyondan korumak için uygun ilaçlar kullandık. Tedavi süresince beslenmesine özen gösterdik ve düzenli banyosunu yaptırdık. 15 günlük tedavi sonucunda yüzündeki ve vücudundaki yaralar iyileşti. 2 kilo 590 gram olarak hastanemize getirilen bebeğimiz 2 kilo 980 gram oldu. Boyu ise 46 santimetre. Yani Duru bebeğin genel sağlık durumu iyi. Sağlık kontrollerinin takip edilmesini önererek taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."