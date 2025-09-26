Gaziantep'te çarpışan 2 otomobil takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Gaziantep'te çarpışan iki otomobil takla attı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı
Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki otomobil, Y.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller takla atarken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.