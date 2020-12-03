Gaziantep'te boya kutularına gizlenmiş 1065 litre etil alkol ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bir araçta sahte içki yapımında kullanılan etil alkol olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada, boya kutularının içerisine gizlenmiş 1065 litre etil alkol bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.