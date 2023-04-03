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Gaziantep'te boğazından bıçaklanan genç, hayatını kaybetti

Gaziantep'te okul bahçesinde çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Boğazından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 03.04.2023 - 03:01 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te boğazından bıçaklanan genç, hayatını kaybetti
DHA

Gaziantep'te okul bahçesinde çıkan kavgada boğazından bıçaklanan Murat Özdemir (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi'ndeki Nilgün-İsmet Akınalan İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Özdemir ile kimliği belirsiz kişiler okul bahçesinde tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Özdemir, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla boğazından yaralandı.

Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Özdemir'i 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.

DHA'nın haberine göre, hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, Murat Özdemir'in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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