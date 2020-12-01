Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Arıkdere Mahallesi'nde husumetli oldukları iddia edilen İ.K. (17) ile M.G. (45) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı tüfekle ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karkamış ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.