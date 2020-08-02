AA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

İŞ YERLERİ DE DENETLENDİ

AA'da yer alan habere göre ekipler ayrıca 551 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.