Gaziantep'te bir araçtan 33 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 33 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta arama yaptı.

Dedektör köpeği Onix'in de kullanıldığı aramada, 18 kilo 900 gram esrar, 14 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

*Fotoğraflar: DHA