Gaziantep'te bir apartmandaki karantina kaldırıldı

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 21 yaşındaki M.K'nın kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta ateşlenince başvurduğu hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkınca Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği 53 kişinin yaşadığı 17 dairenin olduğu apartman 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.Apartmanda uygulanan karantina gece 24.00 itibariyle kaldırıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."