Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Karacaahmet Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Hasan A. (16) olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan A, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan A'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.