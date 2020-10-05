Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'nde boş arazide, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Adil Taşdemir ile Celal A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirini bıçakla yaraladı.

Kalbinden yaralan Taşdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Taşdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Celal A'nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.