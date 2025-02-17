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        Haberler Gündem Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

        Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

        Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediyeden kısa süre önce işten çıkarılan Erol K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ekici, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:30
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        Başkan yardımcısına silahlı saldırı
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        Silahlı saldırı dün saat 22.30 sıralarında Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde meydana geldi.

        Kısa süre önce işten çıkarılan Erol K., müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı.

        Tartışma sırasında Erol K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı. Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #cihan ekici
        #gaziantep
        #haberler
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