Gaziantep'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet dağıtıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımıyla Festival Park'ta düzenlenen dağıtım töreninde, önemli bir haftada olduklarını, AB ile yürümekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Şahin, "Avrupa Hareketlilik Haftası"nın 20 yıldır düzenlendiğini anımsatarak, güvenli gelecek için sağlıklı yaşamın önemine değindi.
Salgında alınan koruyucu tedbirlerin önemine değinen Şahin, "Çocuklara daha sağlıklı bir gelecek için, torunlarımızı daha güzel bir dünyaya ulaştırmak için bu tedbirleri almamız gerektiğini bugün daha net şekilde görüyoruz. Biz tek başımıza ekonomik kalkınmayı sağlarken insani ve çevresel kalkınmayı da birlikte götüremezsek bugün koronavirüs yarın başka bir hastalıkla hep birlikte uğraşmak zorundayız. Koruyucu tedbirler almak için Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz." dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım, imar ve iklim master planı yaptıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:
"Bu iklim master planında insanımızı korumamız için toprağı, havayı, suyu korumamız gerektiğini, havayı korumak için ulaşımdaki karbondioksit salınımını azaltmamız gerektiğini anladık. Bunun için de mevcut otobüsleri hızlı bir şekilde doğal gaz ve elektriğe dönüştürmeliyiz. Hafif raylıya hızlı bir şekilde geçmeliyiz. Bisikleti daha çok kullanılır hale dönüştürecek eylem planımızı oluşturduk. Gaziantep genelinde yaklaşık 100 kilometre bisiklet yolu yaptık, bisiklet terminalleri oluşturduk. Daha da önemlisi tramvaydan bisiklete geçerken bir saat içindeki geçişleri ücretsiz hale dönüştürdük. Akıllı ulaşımın altyapısını oluşturduk. Bugün Gaziantep'in ulaşımına baktığınız zaman hem akıllı hem sağlıklı hem güvenli ulaşım altyapısı oluştu. Bunu AB'nin ortaklığıyla birlikte başardık."
Şahin, kişi başına düşen yeşil alanı arttırmaya çalıştıklarını, insanları bisiklete teşvik etmek için bisiklete ulaşılabilirliği kolaylaştırdıklarını kaydetti.
- "Hep birlikte mücadele edersek bu gidişatı değiştirebiliriz"
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de Türkiye'den 612 belediyenin Avrupa Hareketlilik Haftasına katıldığını anımsatarak, bunun büyük başarı olduğunu belirtti.
Ulaşımın en büyük kirleticilerden biri olduğunu vurgulayan Landrut, "Dünyada da görüyoruz ki ulaşımın neden olduğu karbondioksit emilimi artmaya devam ediyor. Bu gidişatı tersine çevirmemiz son derece önemli. Bu ve buna benzer etkinlikler son derece önem taşıyor. Küresel ısınmanın sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Sıcaklıkların yükselmesi, yangınlar, sel felaketleri. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Fakat iyi haber hep birlikte mücadele edersek bu gidişatı değiştirebiliriz, iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Davranış değişikliği yaratmamız mümkün. Belediyeler, hükümetler kararlılıkla hareket ettiği takdirde bunu gerçekleştirmiş oluruz. Nitekim burada bu kararlılığı görüyoruz. Memnuniyet verici. tramvay, metro, bisiklet, otobüs kullanılması yürümek bizler, çocuklarımız, torunlarımız için iyi bir ortama katkı bulunmasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan'ın da katılımıyla bisiklet dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Heyet, öğrencilerle sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Fatma Şahin ve milletvekilleri ip çekme oyunu oynadı.
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