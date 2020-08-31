Gaziantep'te asayiş denetimi yapıldı

AA

Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ın koordinesinde, İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi’nin 11 farklı giriş noktasında olası terör ve asayiş olayları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapıldı.Denetlemeye, İlçe Emniyet Müdürlüğünden değişik birimlerden yaklaşık 65 personel katıldı.Denetlemelerde, 181 şahsın GBT sorgusu ile 67 araç incelenirken herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.