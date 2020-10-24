Gaziantep'te asayiş

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-22 Ekim tarihleri arasında kent merkezinde çalışma başlattı.Ekipler, kent merkezinde faili meçhul 6 kapkaç, yankesicilik, 5 dolandırıcılık, 2 güveni kötüye kullanma, hırsızlık ve yağma olaylarını gerçekleştiren 18 şüpheliyi yakaladı.Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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