Gaziantep'te aracın lastik ve jantlarını çalan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beykent Mahallesi'nde bir kişinin evinin önündeki aracının lastikleri ve jantlarının çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, çalışma neticesinde kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.