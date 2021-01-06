Gaziantep'te akaryakıt istasyonunun lavabosuna uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda 3 kişinin şüpheli davranışlarda bulunması üzerine inceleme yürüttü.

Ekipler, yaptıkları kontrolde, şüpheliler tarafından lavabo bölümündeki çöpün kenarına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan A.G, İ.B. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.