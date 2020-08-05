Gaziantep'te 9 ev karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İ.H.E'nin (40) Kurban Bayramı ziyareti için geldiği İslahiye'de, Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan İ.H.E'nin temaslı olduğu Elbistanhöyüğü Mahallesi'ndeki 9 evde yaşayan 59 kişi karantinaya alındı.

Mahalledeki evler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Jandarma, evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı astı, güvenlik şeridi çekti.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Mahalle muhtarı Ahmet Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinaya alınan evlerde yaşayan vatandaşlarla Kaymakamlık ve jandarma ekiplerinin ilgilendiğini kaydetti.