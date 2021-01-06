Gaziantep'te 68 bin 540 tablet öğrencilere ulaştırıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nin finansal iş birliğinde, askıda tablet kampanyası kapsamında binlerce tablet temin edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 20 bin tableti kendilerinin temin ettiğini, çevre 7 ilçede dağıtıma başladıklarını belirtti.
Öğrenciler için fırsat eşitliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Tabletim olmadığı için dersimi çalışamadım', 'eğitimde tabletim olmadığı için fırsat eşitliği yakalayamadım', 'istediğim puanı alamadım' gibi bizleri üzecek bahanelerin oluşmasının önüne geçtik. Söz konusu çocuksa paraya pula bakmıyoruz. Allah da bereketini bizlere veriyor. Bu zor şartlarda önemli bir bütçe ile çocuklarımıza yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül de kentte 68 bin 540 tablet dağıtıldığını belirterek şunları kaydetti:
"Türkiye geneli düşünüldüğünde Gaziantep'te gerçekleştirilen tablet yardımıyla buradaki öğrencilere 5,5 kat civarında daha fazla tablet konusunda destek olunduğu sonucu ortaya çıkıyor. 'Bana gelmedi, tablet bize verilmedi' denilebilir. Doğrudur bir dizi insana tabletler ulaşmayabilir. Ancak tablet dağıtım kriterlerine göre en ihtiyaçlı aileler belirlenip tabletlerin dağıtımı gerçekleştiriliyor. Objektif kıstaslar baz alınarak öğrencilerimiz belirleniyor. Bir tablet bir öğrencinin hayatında önemli değişiklikleri beraberinde getirecektir. Belediyeler ile yarım saat içinde bu iş birliğinin kararı verildi. Çeşitli tablet seçeneklerinden yola çıkılarak ortalamanın üstünde kalitesi olan tabletler dağıtıma çıkarıldı. Kendi çocuğumuza hangi tableti alıyorsak öğrencilerimiz için de hassasiyetimizi koruyarak aynı kalitede ve kullanışta tabletler almaya gayret gösterdik."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!