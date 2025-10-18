Habertürk
        Gaziantep'te 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        TIR'dan 510 bin uyuşturucu hap çıktı

        Gaziantep'te bir TIR'da 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 00:21 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:21
        TIR'dan 510 bin uyuşturucu hap çıktı
        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce il çıkışındaki yol kontrolünde narkotik köpeğinin yardımıyla TIR'da yapılan aramalarda, çuvallar içinde 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

