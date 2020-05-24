Gaziantep'te 4 kişinin katil zanlısı yakalandı

Kırsal Bakırca Mahallesi'nde 2014 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileden Ali, Hacı, Cebrail ve Zeynep Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla aranan ve jandarmanın yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü takip sonucu dün olayın yaşandığı mahallede yakalanan Cemal Ç'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.