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Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Giriş: 25.12.2022 - 00:20 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi
Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi
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AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoda arama yaptı.

AA'nın haberine göre, aramada, 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Depoda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin bir depoda arama yapması ve kutular içinde bidonlara konulan etil alkolü bulması yer alıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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