Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoda arama yaptı.

AA'nın haberine göre, aramada, 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Depoda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin bir depoda arama yapması ve kutular içinde bidonlara konulan etil alkolü bulması yer alıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.