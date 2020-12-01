Gaziantep'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Suphi Erdinç (44) idaresindeki 02 AAR 024 plakalı otomobil, Biber Anıtı Kavşağı'nda, Yılmaz Sönmezateş'in (29) kullandığı 27 AGT 596 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle araçtaki Sezen Bilgin (31) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Hatay istikametinden gelen otomobilin kavşakta çarpıştığı otomobili sürüklemesi, araçların birisinin yön tabelalarına çarparak durması, diğerinin ise yol kenarındaki reklam panosunu devirmesi ve kaza sonrası çevredekilerin yaralıların yardımına koşması yer alıyor.